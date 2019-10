Condividi

Tamponamento tra mezzi pesanti in autostrada A4 Venezia Trieste nel tratto tra San Stino di Livenza e Portogruaro in direzione Trieste/Udine. Il traffico è completamente bloccato e l’entrata di San Stino di Livenza è stata chiusa. Uscita obbligatoria a San Stino di Livenza.

I feriti sono tre, tutti in maniera non grave. Sul posto 118, vigili del fuoco, polizia stradale e il personale dell’austrada. Operazioni di soccorso tuttora in atto.

INCIDENTE ANCHE IN A27, AUTOSTRADA CHIUSA.