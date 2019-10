«Va a fuoco il paese»: panico nel Trevigiano. Ma è uno scherzo

Condividi

«Fotomontaggio di qualche buon tempone, non è successo nulla, tranquilli». Arnaldo Pitton, sindaco di Meduna di Livenza, è stato costretto a specificarlo su Facebook per tranquillizzare i cittadini del paese trevigiano dopo che sul web aveva cominciato a girare una foto del paese in fiamme. Nel fotomontaggio si vede il noto giornalista Toni Capuozzo con microfono in mano davanti al cartello di Meduna di Livenza. Dietro di lui fumo e fiamme che lambiscono la strada.