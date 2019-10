Ottimizza i tuoi spazi con Ractem, leader della scaffalatura

Condividi

In casa o in ufficio spesso viene a galla lo stesso problema, quello dello spazio. Riuscire ad infilare tutto nei posti adeguati è una delle principali questioni che possono far impazzire chi gestisce tutto quello spazio! Specialmente per quanto riguarda le aziende la questione dello spazio risulta essere di vera importanza. L’efficienza a certi livelli si vede anche da queste cose e tutto deve essere sistemato al proprio posto per poter facilitare il lavoro, dalla prima fase fino all’ultima. Allo stesso tempo però è vero anche il fatto che non si può affidare al caso o intraprendere azioni personali in questo campo, magari acquistando sul mercato scaffali o attrezzature che poi si possono rivelare non adatte o di scarsa qualità. Ractem è la soluzione a questo tipo di problematica. Essa infatti si contraddistingue per la vendita di attrezzatura industriale a piccole o grandi aziende e a privati. Anche gli scaffali proposti sono di qualità molto alta e su tutti i prodotti richiesti vengono applicati prezzi davvero competitivi a cui si aggiunge un servizio del tutto personalizzato, aspetto che si rivela fondamentale quando ad instaurarsi è un rapporto tra produttore e consumatore. Ractem è vero leader nel settore e l’affidabilità unita al grande lavoro l’hanno posizionata al vertice nelle aziende fornitrici di articoli del metallico e opera maggiormente, essendone poi punto di riferimento, in paesi come la Germania, Spagna, Francia, Italia e Portogallo. Visitate il sito e controllate voi stessi che cosa è in grado di potervi offrire attraverso il suo catalogo on line, ricco e dettagliato, con le scaffalature metalliche, i tavoli da lavoro e diversi prodotti di manutenzione. Le scaffalature possono essere di diversi tipi, come ad esempio quelle picking, quelle tubolari ed infine quelle galvanizzate. E poi ancora articoli da gestione, per non parlare dei banchi da lavoro.

Diversi prodotti per carichi pesanti o leggeri, stessa qualità

Le scaffalature ovviamente recitano un ruolo davvero importante. Tanti i tipi di utilizzo per questi prodotti che hanno nella qualità e nella resistenza due delle caratteristiche più importanti: in un magazzino piuttosto che in un ripostiglio, in ufficio, in una abitazione privata oppure in un negozio. Ed ancora Ractem offre la possibilità di montare scaffali per la sistemazione degli pneumatici o per capi appesi. Come detto, la resistenza è una caratteristica importante, diciamo principale: la scaffalatura metallica per i carichi più pesanti infatti può sostenere pesi incredibili che vanno da 400 a 1.000 kg per ciascun ripiano. Numeri importanti che testimoniano il livello che questi prodotti possono raggiungere. E i carichi leggeri? La gamma di questo tipo di scaffali è allo stesso modo importante ed è facile anche la loro composizione a seconda dell’altezza, la larghezza, la profondità e della regolazione dei rispettivi ripiani. Questo e molto altro può offrire Ractem. Tutti I nostri clienti che quotidianamente acquistano tramite il nostro sito sono soddisfatti e trovano sempre ciò che cercano. Fai lo stesso, entra nel portale e scegli a prezzi competitivi il materiale di scaffalatura di cui necessitano la tua attività o tuoi ambienti quotidiani.