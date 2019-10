«Povertà in Veneto: dati sconfortanti su famiglie numerose e minori»

Condividi

In Veneto la povertà è in aumento anche dopo la crisi. A sottolinearlo, nella giornata internazionale della lotta alla povertà, è Anna Orsini, del Comitato Alleanza contro la povertà in Veneto, che racchiude diverse associazioni tra cui Acli e Caritas. Intervistata dal TgR Veneto, la Orsini spiega che il «reddito di cittadinanza non ha risolto il problema, perché esclude alcune fasce di popolazione e penalizza le famiglie numerose. Quindi chiediamo di intervenire per migliorarlo». Secondo il Comitato inoltre nella lotta ala povertà gli stranieri sono penalizzati. (t.d.b.)

