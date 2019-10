Salute: 43 associazioni pazienti premiano innovazioni che cambiano vite

Condividi

Roma, 18 ott. (Adnkronos Salute) – Un riconoscimento assegnato proprio da chi, le associazioni pazienti, sa quanto sia importante rendere la salute digitale uno strumento concreto. E’ l’obiettivo di ‘Patients’ Digital Health Award’, giunto quest’anno alla seconda edizione, che ha ‘ingaggiato’ ben 43 associazioni di pazienti, in collaborazione con la Digital Health Academy e il contributo non condizionato della Fondazione Msd, per fare scouting e premiare quelle innovazioni digitali che possono fare la differenza nella loro qualità di vita. “Questo premio è più di un riconoscimento, di un applauso – afferma Goffredo Freddi, direttore della Fondazione Msd – E’ una luce accesa su quelle soluzioni digitali che incidono sulla vita delle persone che ogni giorno si confrontano con la malattia”.

“Ed è bello – prosegue Claudia Rutigliano, coordinatrice scientifica della Fondazione Msd – che ad accendere questa luce siano proprio loro, le associazioni dei pazienti: il digitale diventa, cosi, intrinsecamente umano. Questo ci riempie di soddisfazione e il numero in crescita, sia delle associazioni protagoniste che dei progetti presentati, ci dice che stiamo andando nella direzione giusta”. La premiazione si è svolta oggi a Roma all’Ara Pacis.

Tra le 70 proposte arrivate, per lo più da ‘start up’ e ospedali e solo 3 da aziende informatiche, sono stati selezionati 4 progetti finalisti per la categoria ‘Soluzioni tecnologiche che sono state già sviluppate o utilizzate’ e 4 idee finaliste per la categoria ‘Soluzioni ideate e progettate che non hanno ancora trovato realizzazione o applicazione nella realtà’. Per la prima categoria sono risultati vincitori: al primo posto ‘BrainControl – Mind power for assistive technologies’; al secondo posto ‘Bravo!’, un ambiente di gaming per il contrasto della Adhd; al terzo posto ‘PatchAi – Patient Engagement at Every Step’ mentre, per la seconda categoria, ha vinto ‘Mission’, MultISenSory Integrated system for patient cOmpliaNce improvement.