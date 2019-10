Malore alla guida: grave incidente a Verona

Condividi

Grave incidente questa mattina poco dopo le 9 in via don Trevisani a Verona. A causa di un malore alla guida, un 48enne a bordo di una Opel Zafira, si è schiantato contro un veicolo una VW Polo in sosta che a sua volta ha coinvolto altri tre veicoli, una Fiat Punto, una Hyuday e una Skoda. Sul posto sono arrivati, oltre al SUEM 118, anche i Vigili del Fuoco. In totale sono stati trasportati 4 feriti, di cui il conducente in codice rosso e tre in codice giallo. A bordo dell’auto uscita di strada vi era la figlia 19enne dell’autista.