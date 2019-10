“Il Canal” a Vicenza diventa buono come il pane… al forno

Condividi

Grande successo per il video del trevigiano “Canal” realizzato per i panificatori, in collaborazione con Confartigianato Imprese Vicenza, per promuovere e rilanciare il pane artigianale anche a un pubblico più giovane. Con la sua solita verve istrionica e ironica “Il Canal” e cerca (e sembra proprio riuscirci) di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla bontà del pane fresco e la sua superiorità rispetto ad altri prodotti, ma ovviamente anche alla gran fatica dei panettieri per realizzarlo e tenere aperte le botteghe in epoche di centri commerciali. Il video ha ottenuto più di 6 mila visualizzazioni, quasi 2 mila condivisioni e oltre 300 commenti in meno di 24 ore.