Vicenza, raid “anti-comunista” di Forza Nuova: «Non ci faremo intimidire»

Adesivi di Forza Nuova sulle sedi di Comunisti Italiani e Rifondazione Comunista di via Mario a Vicenza, oltre allo strappo di un volantino che annunciava un dibattito pubblico sulla «deriva neofascista». Il raid è stato denunciato dalla Federazione Giovani Comunisti. «Nel denunciare all’opinione pubblica il grave atto che porta la firma del neofascismo italiano, – scrivono PCI e PRC su Facebook – si sappia che i comunisti non accettano né intimidazioni né provocazioni e che continueranno la loro lotta per una società migliore libera da ogni forma di sfruttamento e di fascismo».

Solidarietà ai comunisti vicentini è arrivata da Coalizione Civica per Vicenza: «È un atto di viltà e insieme un tentativo d’intimidazione, che connota tristemente l’indole violenta e antidemocratica di chi lo ha perpetrato. L’ideologia fascista a cui si richiamano questi gruppi di facinorosi non va sottovalutata e tutte le forze politiche, che si riconoscono nella Costituzione repubblicana, hanno il dovere di denunciarla e di combatterla senza alibi o tentennamenti». (t.d.b.)

