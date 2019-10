Vicenza, blitz di Forza Nuova: «Rucco cameriere»

Condividi

Nella notte di sabato 18 ottobre è apparso uno striscione in pieno centro a Vicenza, in piazza San Lorenzo, con la scritta «Rucco incoerente, che spettacolo indecente».

Un nota di rivendicazione spiega che il gesto «di fatto segna l’inizio di una campagna da parte del movimento, mirata a denunciare tutte le incoerenze dell’amministrazione e dei partiti che la sostengono. Rucco è di fatto un cameriere dei partiti di centro destra, che a loro piacimento decidono quando alzare i toni, quando minacciare di staccare la spina, quando occorrono rimpasti per mettere a tacere i malumori interni».

Inoltre saranno 25 mila i volantini che verranno distribuiti durante la popolare manifestazione CioccolandoVi: «Ci chiediamo per esempio come sia possibile che un partito di maggioranza, fratelli d’Italia, vada a fare interrogazioni sul bocciodromo, dal momento che loro stessi sono corresponsabili della pessima gestione di questa vicenda. Una maggioranza che interroga sé stessa è semplicemente un modo affannoso per tentare di lavarsi la coscienza, a danno avvenuto».