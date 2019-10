«Capitano, stiamo arrivando»: in migliaia verso Roma

Condividi

Sono centinania i post sui social che documentano l’esodo leghista verso Roma, alla manifestazione “Orgoglio italiano“. In piazza San Giovanni, alle 12, quindi a tre ore dall’inizio, c’erano già un migliaio di persone. Massiccia sarà la presenza veneta, con circa 7000 militanti da tutte le province.

Soddisfatto il direttorio Liga Veneta: “Numeri – dice Lorenzo Fontana, deputato e vicesegretario federale della Lega – che testimoniano il grande affetto per Salvini, la fiducia nella Lega, il sostegno alle nostre idee e l’apprezzamento per il lavoro che stiamo portando avanti. Nello stesso tempo dicono anche dell’indignazione per un governo nato da giochi di palazzo che pensa solo alle tasse, ha riaperto i porti e si sta facendo prendere in giro dall’Europa”. “Grazie a chi ci sarà, all’organizzazione, a tutti i militanti, riempiremo Roma di bandiere di San Marco, e sarà anche un grande segnale per rilanciare l’autonomia, affossata da questo governo. In piazza porteremo le istanze di un Paese che ha voglia di rialzare la testa, che vuole difendere i propri confini, tutelare il lavoro e le produzioni e che merita ben altro ruolo sulla scena internazionale”.

(Ph Facebook Matteo Salvini)