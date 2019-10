Il migliore formaggio del mondo è il Rouge River Blue

Condividi

Si chiama Rogue River Blue il vincitore della 32a edizione di Forme, una delle fiere dedicata al mondo dei formaggi più importante del mondo. Si tratta di un formaggio erborinato, prodotto da Rogue Creamery in Oregon, un produttore pluripremiato famoso in tutto il mondo.

Per produrlo viene utilizzato latte di mucca biologico, mentre la stagionatura – della durata di 9-11 mesi – avviene in grotta, prima che il formaggio venga avvolto a mano in foglie di vite Syrah imbevute di pera e brandy.

Ai giudici dei World Cheese Awards si è presentato con una pasta umida e ricca, con vistose venature blu omogenee, e ha offerto sapori dolci e cremosi, con sentori di pepe e note di pancetta, vaniglia, pera e nocciola.

Il formaggio statunitense si è aggiudicato il primo posto dopo un testa a testa con il Parmigiano Reggiano stagionato 24 mesi della Latteria Sociale Santo Stefano di Basilicagoiano (provincia di Parma): uno degli 86 caseifici di tutte le provincie dell’area di origine del Parmigiano Reggiano, che insieme hanno costituito il più grande team al mondo a partecipare a un concorso internazionale.

A decretare l’assegnazione del primo posto è stato Nigel Barden, presidente della giuria, che ha commentato: “Il Parmigiano era fantastico ma la complessità del Blue Cheese l’ha superato. L’ottima struttura olfattiva e un gusto intenso a rivelarne l’origine biologica sono stati vincenti. È stato uno scontro tra titani ma ho trovato l’erborinato più interessante e unico”.

Il debutto italiano dei World Cheese Awards è stato da record: al primato di formaggi in gara (+10% rispetto all’anno scorso), si è aggiunto quello dei paesi (42 da sei continenti), dell’Italia che ha partecipato con 845 candidati nel suo primo anno come Paese ospitante (oltre il doppio rispetto al 2018) e della giuria con ben 260 esperti provenienti da tutto il mondo.

I formaggi in gara, ora, si possono visitare alla Fiera di Bergamo anche nelle giornate di sabato 19 e domenica 20 ottobre, nel padiglione dedicato ai World Cheese Awards.

Tutti i premi