Meteo Veneto: una domenica uggiosa ma non troppo

Le previsioni di Arpa Veneto

Tempo variabile/instabile sui rilievi, con cielo molto nuvoloso o coperto; in pianura locali nebbie fino al mattino, e tendenza ad aumento della nuvolosità nel corso della giornata, con parziali schiarite specie sulle zone centro meridionali fino al pomeriggio.

Precipitazioni. In montagna probabilità medio-bassa (30/40%) di piogge sparse, di modesta entità, un po’ più persistenti nel pomeriggio e sulle zone occidentali; in pianura generalmente assenti salvo una probabilità del 20-40% di qualche modesta pioggia sulle zone occidentali e pedemontane dal pomeriggio/sera.

Temperature. Senza variazioni di rilievo in pianura, valori in lieve aumento nelle massime in montagna.

Venti. In pianura in prevalenza moderati dai quadranti orientali, da sudest sulla costa e zone orientali; in montagna rinforzo dei venti da sudovest fino a forti o molto forti a quote alte.

Mare. In prevalenza poco mosso, localmente mosso dalla sera.

