Aggredito a colpi di bottiglia al volto e alla schiena e rapinato di 200 euro. La vittima è un cittadino di origine marocchina di 42 anni, che è stato portato al pronto soccorso in codice giallo.

L’episodio è avvenuto ieri sera, venerdì, a Vicenza, in via Battaglione Framarin. Le indagini sono in carico ai carabinieri, intervenuti sul posto, con il 118.