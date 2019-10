Zaia invoca il manganello, Rubio: «Aldro morto de freddo»

Condividi

“Togliere il galateo alle forze dell’ordine e riconsegnare il manganello, e non lo dico per strappare l’applauso alla piazza”. Lo dice Luca Zaia, governatore del Veneto, parlando dal palco di San Giovanni. “Questa è una piazza che chiede rispetto delle regole, che dice che se c’è posto lavoro prima si da a un nostro cittadino e poi a uno del resto del mondo”. “C’è scritto nella costituzione, i cittadini vengono prima di tutti”, conclude Zaia.

Chef Rubio

“Si perché Aldrovandi è morto de freddo, Uva nel sonno, Riccardo Rasman de risate e Aldo Bianzino di tosse. Ma perché parli?”. Così Chef Rubio su Twitter replica alle parole del governatore del Veneto.

Martella

“Le parole di Zaia che richiama alla legalità e al rispetto delle regole invocando il manganello sono molto gravi. Le istituzioni e lo Stato non possono deporre in alcun modo a favore della becera violenza repressiva per affermare i propri principi cardine. Questa è democratura” scrive su Fb Andrea

Martella, sottosegretario alla presidenza del Consiglio del Pd.