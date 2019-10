Meteo veneto: un autunno… caldo

Condividi

Le previsioni di Arpa Veneto

lunedì 21. Tempo inizialmente variabile/instabile con cielo molto nuvoloso, e nubi in diminuzione a partire dalle zone di pianura dalle ore centrali o pomeridiane; possibili locali nebbie in pianura nelle ore più fredde, specie dopo il tramonto.

Precipitazioni. Probabilità medio-alta (50-75%) di piogge moderate sparse fino al pomeriggio sui rilievi occidentali e pedemontana occidentale, e fenomeni più deboli e locali altrove sui rilievi, in esaurimento nella seconda parte della giornata; in pianura bassa probabilità di locali deboli fenomeni, più probabili a ovest, e in esaurimento dalle ore pomeridiane.

Temperature. Valori in lieve aumento in pianura, più sensibile nelle minime, stabili o in locale lieve aumento sui rilievi.

Venti. In pianura generalmente moderati da nordest, da est e sudest sulla costa; in montagna sudoccidentali, in attenuazione da forti nelle prime ore a moderati/tesi in giornata.

Mare. Mosso nelle prime ore, in attenuazione a poco mosso in giornata.