Scomparsa da casa, la cercano nel Brenta

Da poco dopo le 13, i vigili del fuoco sono impegnati in località Bojon di Campolongo Maggiore, nel Veneziano, per un soccorso persona di una donna, che potrebbe essere caduta in acqua. La richiesta di soccorso da parte dei figli dopo il ritrovamento di alcuni effetti trovati nei pressi dell’Argine destro del fiume Brenta, i quali potrebbero appartenere alla donna. Della signora 63 enne non si hanno notizie dalla serata di ieri.

I vigili del fuoco stanno operando sul posto con la squadra di Mira supportati dal nucleo sommozzatori di Vicenza e dall’elicottero Drago 81 del reparto volo di Venezia, che ha sorvolato il fiume fino alla foce. Sul posto anche i carabinieri. Alle 17:15 di domenica l’esito delle ricerche è negativo.

Articolo in aggiornamento