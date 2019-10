Sinistra trevigiana: «Diritti dei bambini cancellati dal pillonismo light»

Condividi

«Con la consegna ai bambini delle scuole primarie della città di un opuscolo contenente una versione maldestra e discriminatoria di alcuni articoli della Convenzione dei diritti dei bambini, l’amministrazione cittadina conferma il suo “pillonismo light“, il suo volere a tutti i costi insistere su una visione retrograda, antiquata, anacronistica della famiglia mentre in tutto il mondo, compreso il nostro Paese, è ogni giorno più evidente e riconosciuto il fatto che le famiglie sono tante, diverse e che ognuna merita rispetto e diritti».

Così, in una nota Gigi Calesso, di Coalizione civica, a proposito del caso scoppiato a Treviso nei giorni scorsi e che ha provocato la protesta delle “Famiglie Arcobaleno”.

«La corretta traduzione degli articoli in questione della Convenzione dei diritti del bambino, infatti, non parla di mamma e papà ma correttamente di genitori in modo tale che in questa espressione possono essere inclusi tutti i tipi di famiglie e che ogni bambino, sia figlio di una coppia eterosessuale o omosessuale, possa sentirsi uguale a tutti gli altri, possa non sentirsi discriminato – prosegue Calesso – Io ritengo che l’amministrazione cittadina dovrebbe ritornare sui propri passi, fornendo alle scuole in cui è stato consegnato l’opuscolo del nuovo materiale contenente una versione fedele all’originale della Convenzione dei diritti dei bambini».

In caso contrario, l’esponente di Sinistra trevigiana, valuterà la possibilità di segnalare la vicenda e i suoi profili discriminatori all’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali presso il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.