Petrolio bollente, ripensiamo il nostro sistema produttivo

Una ferita al cuore saudita, quella inferta appena qualche settimana fa dell’Arabia dei Saud. Un violento attacco da parte di alcuni droni alla più grande raffineria ha rinnovato la oramai decennale rivalità con l’Iran. Due Paesi in un’area geografica da sempre calda e non facilmente gestibile, le due potenze si sono spesso scontrate a partire dagli anni ’70 per motivi religiosi ed economico-politici. Religiosi, in quanto entrambi musulmani ma sunniti in Arabia Saudita e sciiti in Iran.

Dopo la rivoluzione degli ayatollah della fine degli anni ’70, gli arabo-sauditi si sfidano prima in Iraq, poi in Yemen e infine, oggi, in Siria, appoggiando le diverse fazioni locali sulla base della fede religiosa. Nell’ultimo attacco di settembre si è puntato alla raffineria Aramco (la società saudita sotto il controllo del regno colosso nel settore degli idrocarburi) responsabile per la produzione di circa il 5% del totale della produzione di petrolio raffinato a livello globale, causando nel giro di poche ore una piccola impennata nel prezzo del greggio.

Ad oggi l’Arabia Saudita rappresenta uno dei più importanti protagonisti all’interno dell’OPEC, il consorzio internazionale dei produttori di petrolio. Anche l’Iran ne fa parte, anche se é pesantemente svantaggiato dalle sanzioni internazionali imposte dagli Stati Uniti. Gli Usa sono i principali partner commerciali dell’Arabia Saudita, nonché uno dei primi importatori di petrolio ed esportatore di armi e manifattura bellica. Ma l’Iran nel conflitto siriano si è schierato con la Russia, in una sorta di riedizione della guerra fredda, sia pur in territorio terzo (proxy war).

Il petrolio è al centro di tutto, nell’economia saudita. Paese scarso di terre coltivabili e con un settore manifatturiero poco sviluppato, risulta tra i principali importatori di commodity agricole e semilavorati. Un potenziale attacco costituisce al momento non solo una minaccia diretta per gli incrementi del costo dei raffinati del petrolio, ma anche indiretto per l’impatto sul potere di acquisto del regno. Senza contare l’importanza strategica del Paese.

L’instabilità del quadrante mediorientale e l’esposizione a minacce militari in Paesi così vitali per il nostro sistema produttivo dovrebbe farci riflettere sulla nostra dipendenza da commodity non rinnovabili e così a rischio. Forse è davvero giunto il tempo di ripensare a questo modello di sviluppo, virare verso sistemi energetici sicuri, stabili ed innovativi. Forse Greta Thunberg ha più ragione di quanto si possa immaginare.

Questo articolo è scritto dal team del Financial&Business Club “Invenicement”

http://www.invenicement.com/

(Ph. Sutterstock – CosimoAttanasio Redline)