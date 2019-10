L’oroscopo della settimana (21-27 ottobre): Toro, meglio attendere

Condividi

Linkedin email

♈-ARIETE

POCA AUTONOMIA DECISIONALE!

Forse certe interessanti iniziative invece che prenderle tu in prima persona, magari adesso le subisci… Marte contrario per tutta la settimana e il Sole solo per qualche giorno, ti tolgono un pizzico di autonomia decisionale. Forse anche Saturno e Plutone sono del parere che è meglio tu rimandi decisioni inerenti la tua posizione attuale, che sarà modificabile solo fra qualche giorno. E in amore non pretendere di più di quello che ci stai mettendo!

♉-TORO

MEGLIO ATTENDERE…

In effetti è vero: sei partito di corsa per i tuoi obiettivi, innestando immediatamente la 4° marcia… Ma le circostanze non sono adatte a darti ragione e anche i passaggi degli astri veloci in Scorpione nei quali devi conteggiare anche il Sole, ti sta dissuadendo dal correre all’impazzata! Una politica maggiormente attendista potrebbe essere la soluzione ottimale per il periodo attuale. Evita come la peste di dimostrarti geloso…

♊-GEMELLI

DETERMINATO E DECISO

Con la grinta che ti regala Marte in Bilancia, e appunto dimostrandoti più determinato e deciso, stai ottenendo delle gran cose. Buono l’accordo erotico con chi ti piace, che farà da ponte per una comprensione che investa anche altri settori e possa aiutarti nel costruire una coppia solida. Sarà anche importante decidere di non adoperare adesso i tuoi risparmi, perché l’occasione giusta per investire ti capiterà a breve.

♋-CANCRO

STAI VOLTANDO PAGINA

L’Ultimo Quarto di Luna ti vede protagonista e si svolgerà lunedì 21 nel 27esimo Grado del tuo bel Segno. Grazie alle tendenze riduttive che la Luna suggerisce e anche grazie al trigono di Nettuno e soprattutto a quello che vede Mercurio, Venere e poi anche il Sole quali tuoi protettori, stavi voltando pagina in parecchie questioni che sono ormai diventate obsolete. Non è obsoleto però il forte sentimento d’amore che avverti.

♌-LEONE

PREPARATI PER SCEGLIERE

Il lavoro in questi frangenti prenderà una direzione più specifica e più significativa: epurate tante false possibilità solo millantate, fatta chiarezza su quello che vuoi ottenere sul serio, deciso allora che cosa vuoi fare da grande, ecco che si riparte. Per ora pensaci, preparati, programmati: saranno i prossimi passaggi in Sagittario a darti il là e a farti fare delle scelte molto oculate ed indovinatissime.

♍-VERGINE

PUNTA I PIEDI…

Visto che parecchie promesse che ti erano state fatte non trovano la concretezza di una vera realizzazione. Visto che invece vuoi arrivare ad un dunque, visto che sei stanco di aspettare che si dissipino le ragioni che ti causano disagi sarà bene puntare i piedi e pretendere risposte esaustive. Pretendi nuove soluzioni, contratta affinché pure in campo economico ti sia riconosciuto ciò che ti spetta. Chi ami è sempre con te.

♎-BILANCIA

UNA MAGGIOR DETERMINAZIONE

Grazie alla presenza di un pianeta che di solito non è nelle tue corde espressive, cioè grazie a Marte, sei meno incerto ed invece più deciso e determinato del solito. In effetti vorresti poter uscire da una situazione di stallo che non ti fa crescere e progredire, e con l’ausilio di stelle focose ce la farai alla grande. Il Sole ad inizio settimana sosta ancora nei Gradi che lo Zodiaco ti riserva e sarà proprio allora che vincerai ogni singola tenzone.

♏-SCORPIONE

COLPI DA MAESTRO!

Il Sole raggiungerà il mercoledì 23 il tuo Segno, facendo compagnia a Venere e Mercurio che già sostano nella fettina Zodiacale che ti appartiene. Ma sarà la dolce Venere ad avere il bastone del comando perché avrà in settimana rapporti intensamente positivi con Nettuno e con Plutone, quindi con modi garbati e gentili, con un fare molto soft, riuscirai a mettere segno colpi da maestro nella vita privata, nei quattrini e nelle più disparate faccende.

♐-SAGITTARIO

GIOVE TORNA PROVVIDO

Giove in moto diretto si appresta a percorrere l’Ultima Decade del Segno e si congederà a suo tempo con molto doni di abbondanza e di possibilità positive… Giove si è testé liberato della tensione che il quadrato con Nettuno gli procurava, e quindi ora si esprime con maggior dovizia. E’ tornato a comportarsi in maniera generosa e ti sta liberando delle molte beghe che hanno costellato i momenti precedenti. Anche nel campo amoroso…

♑-CAPRICORNO

VUOI LA LUNA NEL POZZO?

La tua volontà è ferma e vorresti agire con la giusta immediatezza esattamente come ti viene suggerito da Marte che pretende che tutto sia fatto con una saggia giustizia bilancina, visto che occupa il Segno della Bilancia. In certe occasioni però potresti rischiare una durezza eccessiva e occorrerà allora ammorbidire i toni e gli intendimenti. Qualche volta, diciamolo, forse vorresti impadronirti della imprendibile Luna nel pozzo.

♒-ACQUARIO

CE LA FARAI!

La voglia che avverti attualmente di far valere il tuo punto di vista ha parecchi alleati celesti. Innanzi tutto una determinazione ferma ma espressa con modi signorili e sfumati e, in seconda battuta, l’appoggio di un Marte che, dalla Bilancia Segno che occupa attualmente, sa sconvolgere qualche equilibrio poco consono alle tue intenzioni. Con la spinta di un eloquio più incisivo, con l’ausilio di ambizioni puntualizzate, ce la farai!

♓-PESCI

PREVISIONI TENERISSIME

Molte le cose che nella tua vita migliorano e molte sono le situazioni che reputerai più soddisfacenti, visto che il Segno amico dello Scorpione (il quale ospita già Mercurio e Venere) dal 23 sarà abitato anche dal Sole. Non solo si affollano intorno a te mille e mille opportunità entusiasmanti, ma sarà il tuo argomento preferito, l’amore, ad esserne il beneficiario più accreditato. Dolci momenti a due sono allora in previsione.

A cura di Susy Grossi consulente astrologico

(Ph. Shutterstock)