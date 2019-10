Santa Bertilla Boscardin: l'”umile contadina”

Condividi

“Un’umile contadina“. Così Pio XII chiamerà Bertilla Boscardin in occasione della sua beatificazione. Una sintesi che compendia mirabilmente la scelta di vita di una figura straordinaria; ella volle proseguire in tutto e per tutto quella che lei aveva voluto chiamare “la via dei carri”: non estasi, non miracoli, ma preghiera, obbedienza e lavoro duro.

“Farsi serva di tutti… – scriverà nel suo Diario Spirituale – Lavorare, patire,lasciare le soddisfazioni agli altri…”. Nata nel 1888 a Gioia di Brendola in provincia di Vicenza, dove viene battezzata col nome di

Anna Francesca, dopo aver trascorso uninfanzia molto povera, lavorando nei campi e dedicando il tempo libero alle attività della parrocchia, Bertilla – come sceglierà di farsi chiamare – sente il richiamo della fede, ed entra nella casa vicentina delle Maestre di S. Dorotea, figlie dei SS. Cuori, dove le vengono affidate le più umili attività in cucina e in lavanderia. Canonizzata da Giovanni XXIII nel 1961, la sua tomba, ospitata a Vicenza nella Casa Madre della comunità, è divenuta un’importante meta di preghiera e meditazione.