Venezia è bella ma non so se ci vivrei

Di questo passo, in 100 anni, Venezia potrebbe essere a completa disposizione dei turisti, con 0 residenti. Una sorta di Gardaland, che, quando musei, bacari e teatri chiudono i battenti, resta deserta.

Una paradosso, ma neanche tanto, se si guardano i dati rilevati dal noto sito Venessia.com: in centro storico ci sono 52.472 residenti, 59.817 se si considerano anche Murano e Burano. In 20.179 invece risiedono al Lido e a Pellestrina. In totale 79.996, con un calo di poco meno di 100 unità al mese. Negli anni ’50, gli abitanti nel solo centro storico erano 120mila in più; poi, il lento ma inesorabile spopolamento, fino ai poco più di 50mila di oggi.

Le cause? Secondo i commenti dei lettori del sito è una: schei. Case dal costo inarrivabile, affitti alle stelle, centinaia di appartamenti trasformati in B&B.

