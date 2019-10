Condividi

Gravissimo e drammatico incidente accaduto questa mattina in località Castello ad Arzignano, in provincia di Vicenza. Un ottantenne stava cacciando quando è scivolato sul terreno e si è sparato accidentalmente al volto. A soccorrere il pensionato un altro cacciatore che ha chiamato subito i soccorsi. Il ferito è stato portato in gravissime condizioni all’ospedale di Vicenza.