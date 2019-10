Cavallerizza in fiamme: paura per patrimonio Unesco

Condividi

AGGIORNAMENTO

L’incendio è stato spento. Una parte di tetto è crollata. Ora procedono le operazioni di bonifica.

I vigili del fuoco sono impegnati da questa mattina per spegnere un incendio divampato dal tetto della Cavallerizza Reale in via Rossini, nel centro di Torino, patrimonio Unesco.

Sei squadre sono attualmente impegnate per evitare la propagazione delle fiamme agli edifici attigui.

#Torino 7:45 #21ottobre, in fiamme il tetto dei locali della Cavallerizza Reale in via Gioacchino Rossini, in zona centro: sei le squadre dei #vigilidelfuoco impegnate per evitare la propagazione ai tetti delle strutture attigue. Intervento in corso — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) October 21, 2019

#Torino 9:30 #21ottobre, #incendio locali della Cavallerizza Reale: crollo parziale di una porzione del tetto andato in fiamme. Incendio spento dai #vigilidelfuoco, in corso ultime operazioni di bonifica pic.twitter.com/jWEkSwDIr9 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) October 21, 2019



(Ph. Vigili del fuoco)