Cena a base di nutria sold-out. Ma l’Asl blocca tutto

Condividi

Linkedin email

La serata si chiamava “Nutriamoci” e il menù prevedeva tagliatelle al ragù di nutria, nutria in salmì, formaggio, acqua e vino, il tutto per 10 euro. Organizzata dalla pro loco di San Nazzario Sesia, in provincia di Novara, la serata ha avuto un successo davvero inaspettato facendo registrare il sold-out.

Peccato che la particolare serata sia arrivata anche all’attenzione della Asl che è intervenuta bloccando tutto. «E’ illegale sia l’allevamento e sia la caccia di questi roditori», hanno spiegato agli organizzatori che hanno così deciso di sospendere la cena. Con il dispiacere dei molti che avrebbero voluto parteciparvi.