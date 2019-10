Condividi

Scontro mortale tra un camion e un furgone a Chioggia (Venezia) lungo la statale Romea 309 in località Isola Verde I vigili del fuoco sono al lavoro da questa mattina alle 7:45 per estrarre i conducenti dai mezzi. Nell’incidente ha perso la vita l’autista del furgone.

Nell’impatto il carico del camion è finito in strada grandi bobine di carta. Sono in corso gli accertamenti per stabilire la dinamica dell’incidente.

(Fonte: Adnkronos)

Ph. Vigili del fuoco