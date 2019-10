«Colline Prosecco, un milione di turisti in 10 anni per zona Unesco»

Condividi

Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia è tornato a parlare del futuro delle colline di Conegliano-Valdobbiadene (Treviso) dopo il riconoscimento a patrimonio Unesco dell’umanità. In occasione del convegno di ieri, Zaia ha ribadito il suo no a nuovi alberghi nella zona e la grande opportunità di crescita per il turismo della zona.

«Adesso abbiamo tutti una grande responsabilità – ha detto Zaia -. Di fronte a questo grande patrimonio che dobbiamo lasciare in eredità intanto alle future generazioni è necessario un piano di gestione serio che tuteli l’ambiente e preservi il territorio. È previsto un grandissimo indotto di circa un milione di turisti nei prossimi dieci anni. Come già si è visto in questo ultimo periodo, è un flusso turistico di qualità, informato, che vuole visitare in maniera cosciente questo sito dal fascino unico». (t.d.b.)