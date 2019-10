Esplorando il corpo umano: scopri tutte le curiosità e i segreti

Condividi

Il corpo umano è considerato la macchina perfetta e più complessa per eccellenza. Fin dalla tenera età, capire il funzionamento dei suoi ingranaggi e scoprire le curiosità del nostro corpo ha sempre esercitato un enorme fascino su molte persone tanto che il 15 ottobre è stata istituita la “Giornata Mondiale dell’Anatomia Umana“, data scelta in ricorrenza della morte di Andrea Vesalio, anno 1564, considerato il padre dell’Anatomia e della Medicina sperimentale moderna. Senza dimenticare il grande successo che, a 30 anni dalla prima messa in onda in Italia (la prima puntata andò in onda il 26 febbraio 1989), continua ad avere il cartone animato “Siamo fatti così“, passato alla storia per il suo mescolare divulgazione scientifica e racconti avvincenti.

L’illusione di conoscerne ogni segreto, il desiderio di ricrearne la perfezione, il movimento e l’espressività: tutto ruota attorno al fascino misterioso dell’organismo umano e alle sue trasformazioni. Se anche voi ne siete affascinati, non perdetevi l’appuntamento “Alla scoperta del corpo umano“ al centro commerciale Palladio dal 21 ottobre al 3 novembre. Dall’apparato circolatorio al sistema nervoso, state per partire per un viaggio incredibile alla scoperta dei segreti e delle curiosità sul corpo umano. Una grande occasione per tutti i bambini di affrontare in maniera semplice e divertente gli argomenti imparati a scuola.

Si tratta di un percorso ludico-didattico con esposizioni, giochi e tante animazioni. Lo scopo è quello di mescolare gioco e scienza e coinvolgere i bambini che potranno interagire ed avvicinarsi a questo mondo attraverso le numerose attività previste. Le aree che verranno esplorate sono l’apparato circolatorio, l’apparato digerente, l’apparato immunitario, l’apparato locomotore, l’apparato respiratorio, la cellula e il sistema nervoso. Durante la settimana le visite guidate saranno riservate alle scuola ma nei weekend del 26 e 27 ottobre e del 1,2 e 3 novembre, dalle 16 alle 20, tutti i clienti del centro commerciale potranno addentrarsi in questa fantastica avventura. Vieni anche tu, il corpo umano non avrà più segreti!