«Chi non fa scontrino in carcere, ma clandestini spacciatori in albergo»

Condividi

Linkedin email

Maddalena Corvaglia, l’ex velina bionda che formava una coppia mozzafiato con Elisabetta Canalis, si è lasciata andare a uno sfogo “sovranista” contro il governo cosiddetto giallorosso M5S-Pd. «Qualcosa non torna – ha scritto su Instagram – manovra: se non fai lo scontrino finisci in galera, ma se arrivi clandestinamente in Italia per spacciare finisci in albergo!».