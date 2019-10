Foza, sindaco ritira patrocinio a commemorazione eccidio nazifascista

Condividi

La Cgil di Vicenza e provincia, in una nota firmata dal segretario Giancarlo Puggioni, esprime solidarietà ai familiari e alla comunità di Foza dopo la decisione del sindaco Bruno Oro di ritirare il patrocinio del Comune alla commemorazione dell’eccidio nazifascista. «Fatto gravissimo, un vero e proprio schiaffo alla memoria – prosegue il comunicato -. Spetta a tutte le istituzioni onorare e difendere i valori costituzionali, perché la Repubblica è nata dalla resistenza e dalla lotta antifascista. Guai a dimenticarlo: le commemorazioni sono importanti ed a Foza ci fu un eccidio che non può essere dimenticato. Il primo cittadino ha la responsabilità politica ed istituzionale di far sì che la memoria non si perda».

«La commemorazione ha avuto comunque luogo grazie ai cittadini, alle associazioni partigiane ed alle tante forze democratiche che si battono anche oggi per una cultura di pace, democratica ed antifascista, perché il fascismo è stato un crimine contro l’umanità. Vergognoso ed inaccettabile che il sindaco ora cerchi di scaricare sui dipendenti la gravità di quanto accaduto. La Cgil è, e sarà a fianco dei dipendenti e della comunità di Foza la cui ferita dell’eccidio nazifascista di 75 anni fa merita di essere tuttora ricordata», conclude Puggioni.