Halloween o Suca Baruca? Le tradizioni venete per Ognissanti

Mancano pochi giorni ad Halloween, la notte delle streghe e dei morti viventi molto sentita negli Stati Uniti e che ha preso piede, per ovvi motivi commerciali anche in Italia, dove il giorno dei morti è il 2 novembre. Halloween ha origini in Irlanda e poi si è diffuso in Inghilterra. È una festa pagana molto antica, ma quando il cristianesimo si diffuse, non la cancellò del tutto, piuttosto la assorbì con alcune variazioni.

Anche il Veneto, terra cattolica, ha le sue tradizioni per questo periodo, legate alla festa di Ognissanti, che è il 1 novembre. Una leggenda narra che i cristiani vagabondassero di villaggio in villaggio per chiedere un dolce chiamato “pane d’anima” ed ogni dolce ricevuto faceva aumentare le preghiere per i defunti di quella casa che si era dimostrata accogliente. In Veneto questo “pane d’anima” è rappresentato da un dolce, le cosiddette “favette dei morti”.

Anche il Veneto inoltre ha a sua tradizione legata alla zucca intagliata con una lanterna dentro, si chiama “Suca Baruca col mocolo impissà”.

(Fonte Blog di Padova)

(Ph. Merydolla – Shutterstock)