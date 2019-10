Fumo e fiamme, paura nel Veronese: rallentamenti sulla Transpolesana

Condividi

Questa mattina un incendio è divampato nell’azienda Stena Technoworld ad Angiari, in provincia di Verona, specializzata nel riciclo di materiale elettronico. Le cause del rogo sono probabilmente da imputare ad un corto circuito. Fortunatamente non ci sono stati feriti ma la colonna di fumo sta creando qualche problema nella vicina Transpolesana dove si registrano dei rallentamenti. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri di Legnago oltre all’Arpav che sta monitorando lo stato dell’aria.