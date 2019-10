Zingaretti a Di Maio: «Italiani pazienti ma non cog****i»

Condividi

Linkedin email

Il segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, ospite ieri sera a Non è l’Arena su La7, ha risposto ad alcune accuse di Luigi Di Maio che aveva portato a pensare a tensioni nella maggioranza. «Noi saremo molto responsabili. Diciamo ai nostri alleati: “Secondo me si può andare avanti”. Ma nessuno continui o ricominci a piantare le bandierine sulle proprie identità, perché di questo gli italiani sono stanchi. Questo è un popolo molto paziente, gli abbiamo fatto delle promesse. È calmo. Ma gli italiani non sono dei coglioni. E quindi ora bisogna mantenere gli accordi, e bisogna rispettarli. Perché altrimenti si arrabbiano, e giustamente ci sarà una rivolta».

(ph: imagoeconomica)