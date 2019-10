Lana Del Rey canterà in Arena

Condividi

Lana Del Rey porta il suo ”The Norman Fucking Rockwell! Tour” in Italia e farà tappa in Arena di Verona il prossimo 9 giugno.

Il nuovo album

Lana Del Rey ha pubblicato lo scorso 30 agosto il suo quinto album in studio, Norman Fucking Rockwell!. La maggior parte dei brani presenti nel disco sono prodotti (e co-scritti) assieme a Jack Antonoff. Nella tracklist troviamo ”Venice Bitch”, ”Mariners Apartment Complex”, ”hope is a dangerous thing for a woman like me to have-but I have it” e il singolo ”Doin’ Time”, splendida cover del brano dei Sublime.

I biglietti

I biglietti dello show saranno disponibili in anteprima esclusiva per gli iscritti a MyLiveNation a partire dalle ore 11.00 di mercoledì 23 ottobre 2019 su www.livenation.it. La messa in vendita generale partirà invece a partire dalle ore 11.00 giovedì 24 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati. I prezzi non sono ancora stati resi noti.

