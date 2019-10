«Negli anni ’80 a metà ottobre c’era la brina. Oggi si esce in manichette»

Condividi

Fa caldo e ce ne siamo accorti tutti. Troppo caldo per aver superato la metà di ottobre e avvicinarsi a novembre. A questo proposito pubblichiamo l’interessante osservazione di Marco Rabito, presidente di Serenissima Meteo. «I valori MINIMI registrati oggi poco prima dell’alba in Veneto risultano in tante località sovrapponibili ai valori MASSIMI tipici dell’ultima decade di ottobre degli anni 60, 70 e 80 del secolo scorso. In quegli anni, dopo il 20 di ottobre, era ragionevole avvicinarsi agli zero gradi in pianura durante la notte, si osservavano talvolta anche le prime brinate. Oggi usciamo in mezze maniche. Questa situazione meteorologica anomala è destinata a perdurare, temporaneamente anche a peggiorare attorno a metà settimana con valori che probabilmente verranno ulteriormente ritoccati verso l’alto. L’anno scorso andò in maniera molto simile. In Altopiano di Asiago il cambio dei colori nella vegetazione ritarda… oggi come l’anno scorso. Poi arrivó la bastonata, terribile, della Tempesta Vaia, a cercare un po’ di equilibrio. La prima brinata arrivò abbondantemente dopo la metà di novembre, quest’anno chi lo sa…»

«Sono osservazioni meteorologiche senza pretese di essere ricondotte ad un clima che inesorabilmente cambia, però quando di anno in anno e per un periodo lungo continui ad osservare un trend simile, se vogliamo anche peggiorativo, al clima devi necessariamente fare riferimento – conclude il posto di Serenissima Meteo -. I nostri ragazzi, soprattutto i più giovani, sono nati e cresciuti in questo clima mutato e la loro ridotta esperienza di vita rende loro difficile esprimere confronti… Per noi adulti invece è tutto diverso. Noi c’eravamo. Quel clima l’abbiamo vissuto ed è impossibile non osservare come tutto sia cambiato».