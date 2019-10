Napoli-Verona, la rabbia dei tifosi Hellas: «Esclusi per un tempo dallo stadio»

Condividi

Linkedin email

Quaranta euro di biglietto, 8 ore di viaggio, ma una partita vista solo a metà. È polemica dopo Napoli-Verona, giocata sabato al San Paolo. I quasi 600 tifosi gialloblu sono stati fatti entrare allo stadio solo nel secondo tempo, nonostante fossero arrivati a Napoli con diverse ore di anticipo rispetto al calcio d’inizio.

Nel primo tempo sono stati bloccati fuori. A chiedere spiegazioni al prefetto sono il presidente dell’Hellas Maurizio Setti, il sindaco di Verona Federico Sboarina e il deputato veronese di Fratelli d’Italia Ciro Maschio. Quest’ultimo su Facebook ha spiegato così l’episodio. «Arrivato con mezzi propri, nel primo tempo nel settore ospiti non c’era nessuno, eravamo solo in 10! Poi al secondo tempo arrivati e fatti entrare i circa 600 tifosi provenienti da Verona. Che hanno pagato 40 euro di biglietto e fatto 8 ore di viaggio per essere inspiegabilmente trattenuti fuori, bloccati in sosta o in giro per le tangenziali quando potevano arrivare in anticipo allo stadio. Questo trattamento non è accettabile, e non è la prima volta che accade. Quindi mi attiverò – conclude Maschio – per chiedere spiegazioni al Prefetto di Napoli e a chi ha deciso di gestire in questo modo l’affluenza dei nostri tifosi, e di trovare anche forme di risarcimento per chi ha pagato il biglietto e aveva il diritto di vedere la partita».

(Ph. Facebook – Ciro Maschio)