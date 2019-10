Meteo, un ottobre così caldo non si vedeva dal 1971

Condividi

La situazione meteo di queste ore vede un Nord Italia nettamente diviso in due: ad ovest alluvioni e nubifragi, ad Est temperature miti e sciroccale con massime nel Veneto tra i 22 e i 25 gradi, 7 gradi più della media. Numeri mai registrati in questa decade dal 1971. Ma vediamo le previsioni nei prossimi giorni di Serenissima Meteo.

SITUAZIONE GENERALE

Sulla Penisola Iberica è presente ancora un sistema depressionario che continua a fare affluire masse umide e miti dal Mediterraneo verso la regione Alpina specie quella centro-occidentale. L’immagine di fig.1 fa vedere la mappa dell’ acqua precipitabile in mm presente in atmosfera ( anche se non tutta arriva al suolo). Si nota come l’area alpina e prealpina occidentale ha valori elevati, mentre nettamente inferiori sono quelli sulle montagne venete dove infatti si sono registrate precipitazioni tra 1 e 10 mm. Per mercoledì una breve struttura anticiclonica ad omega centrata sui Balcani ridurrá temporaneamente il flusso umido. Il campo termico risulterá ancora alquanto anomalo.

MARTEDÍ 22 OTTOBRE

Parzialmente soleggiato con qualche passaggio di nubi alte-stratificate.

📍Temperature: minime attorno ai 14/16 gradi, massime tra i 22 e i 25 gradi.

Venti: orientali con qualche rinforzo sulla costa.

Zero termico: attorno ai 3800 m in aumento

MERCOLEDÍ 23 OTTOBRE

Ancora una giornata con molto sole, ma con possibili temporanei banchi di nebbia nella parte sud ed est della Regione, passaggi di nubi alte-stratificate.

📍Temperature: minime stazionarie sui 14/16 gradi, massime tra 22 e 24 gradi.

Venti: deboli orientali

Zero termico: sui 4000 metri

TENDENZA PER GIOVEDÌ

Aumento della nuvolositá di tipo medio alto e possibilitá di precipitazioni intermittenti verso il pomeriggio-sera.

