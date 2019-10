Auronzo, malato e sfrattato: gli rubano pure la coperta

Condividi

Da quattro giorni Ottorino Zandegiacomo (in foto) dorme accampato davanti alla sede del Comune di Auronzo di Cadore (Belluno), per protestare contro lo sfratto che lo ha costretto a lasciare l’agriturismo dove viveva con la moglie e la figlia. Zandegiacomo è anche malato di sclerosi multipla e non è nuovo a proteste eclatanti, come quella dello scorso maggio contro il Ministero dell’Università e Ricerca, con tanto di catene e cappio al collo.

L’altra notte ha anche subito il furto della coperta che usa come giaciglio per la sua protesta più recente davanti al Municipio di Auronzo. Zandegiacomo racconta che sono stati due giovani che avevano l’accento del posto. Lui non ha protestato, ma sono stati ripresi dalle telecamere.

(Ph. Facebook – Ottorino Zandegiacomo)