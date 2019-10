Piero Angela: «Greta Thunberg? Non ha inventato niente»

Condividi

Linkedin email

«Greta Thunberg? Mi piace ma i movimenti ecologisti sono sempre esistiti». E’ quest al’opinione Piero Angela, amato divulgatore tv in un’intervista rilasciata a Il Messaggero. «Queste cose si sapevano anche trent’anni fa, ma nessuno le voleva ascoltare. Oggi certo, le cose stanno peggiorando. Gli accordi di Parigi sono disattesi da paesi che a parole dicono di rispettarli e poi non lo fanno. Oggi si vive nell’eterno presente. Navighiamo a vista. Il problema non è i problema. Il problema è l’uomo».

Angela, però, ritiene che le nuove generazioni siano molto più attente: «Lo dimostra anche il fatto che il programma di mio figlio Alberto, Ulisse, arrivi a fare anche il 18,5% di share. Le nuove generazioni hanno studiato più di quelle vecchie, sono più curiose e disposte ad imparare».

(ph: imagoeconomica)