Sagra del folpo a Noventa Padovana

E’ tutto pronto per la tradizionale ed attesissima sagra del folpo di Noventa Padovana che si terrà dal 25 al 29 ottobre. Il “folpo” altro non è se non il polpo, che, a differenza del moscardino, deve essere più grande del palmo di una mano, e pescato nelle acque sabbiose della laguna di Venezia e Chioggia e servito caldo con un “sughetto” fatto da prezzemolo, vino bianco, limone. Una vera delizia con una tradizione lunga dei secoli.

Il programma

VENERDI 25 OTTOBRE

Ore 18.00 Apertura della Pesca di Beneficenza e del Luna Park

Ore 19.00 Apertura degli Stand gastronomici

Ore 20.30 Piazza Europa – Concerto revival delle più belle cover ‘60 e ‘70 beat rock pop con AMBARADAM, la super band dei grandi Party

Ore 20.00 – 22.30 Padiglione “Expo Stile & Qualità”

SABATO 26 OTTOBRE

Ore 09.00 Seconda “MARCIA DEL FOLPO” camminata genitori/figli lungo le vie di Noventa con partenza da Piazza Europa – organizzata dall’Associazione genitori IC Santini

Ore 15.00 Inizio Fiera Mercato

Ore 15.00 – 22.30 Padiglione “Expo Stile & Qualità”

Ore 21.00 Piazza Europa – Concerto con le migliori cover delle hits pop rock con THE MODS, band dei grandi eventi live e televisivi che piace ai giovani e ai meno giovani

DOMENICA 27 OTTOBRE

Ore 08.30 Apertura Fiera Mercato

Ore 09.00 – 22.30 Padiglione “Expo Stile & Qualità”

Ore 09.00 – 19.00 In Piazza Europa NoventArt mostra di pittura, scultura e fotografia

Ore 11.00 Inaugurazione uffciale Antica Fiera d’Autunno e Padiglione “Expo Stile & Qualità” in Piazza Giovanelli

Ore 12.00 Piazza Europa – BANDA SOCIALE di Pieve Tesino – GRUPPO FOLK di Castello Tesino

Ore 12.00 – 17.00 GIRO IN GONDOLA a cura degli “Amissi del Piovego”, imbarco alle chiuse di Noventa

Ore 17.00 Piazza Europa – Grande spettacolo per famiglia e bambini: MONIKA KARTOONS con MINION e GATTO ROMEO, la trascinante animatrice e show girl da Canale 5, Italia 1, Rai 1

Ore 20.30 Piazza Europa – GRAN KARAOKE SHOW con ANNA e PAOLO

LUNEDI 28 OTTOBRE

Ore 8.30 Apertura Fiera Mercato

Ore 09.00 – 22.30 Padiglione “Expo Stile & Qualità”

Ore 10.00 – 18.00 “VITA D’ALTRI TEMPI” – ANTICHI MESTIERI ProLoco di Correzzola

Ore 20.30 Piazza Europa – Concerto con JOHN & PUCCI AND FRIENDS BAND, un mix tra Arbore Orchestra italiana, Musica Napoletana e Celebri Canzoni

MARTEDI 29 OTTOBRE

Ore 08.30 Apertura Mercato settimanale in Piazza Europa

Ore 14.00 – 22.00 Padiglione “Expo Stile & Qualità”

Ore 20.00 Piazza Europa – Concerto MOZOLTOV BAND, l’amata band Noventana

Ore 23.00 Spettacolo pirotecnico a chiusura della manifestazione