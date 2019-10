Condividi

I carabinieri di Schio hanno denunciato un tunisino di 42 anni maltrattamenti, lesioni, minacce e persecuzioni nei confronti della moglie che aveva deciso di separarsi da lui. I militari sono intervenuti nell’abitazione della coppia e hanno confermato quanto affermato dalla moglie, cioè che da giugno a ottobre lei ha subito violenze e minacce.

Lei è stata portata in ospedale per “stato d’ansia persistente per minacce subite ex marito” e poi a casa di una parente.