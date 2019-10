«Tiramisù Savoiardi&Scoasse: Veneto riempito di rifiuti e inzuppato di Pfas»

Condividi

Il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Sonia Perenzoni, ha pubblicato su Facebook la foto di una fetta di tiramisù modificata dove i savoiardi vengono sostituiti da rifiuti. Nella didascalia si legge: “Tiramisù 2019 – Savoiardi&Scoasse ricetta veneta doc“.

«Forse così si comprende meglio come abbiamo ridotto la nostra bellissima terra – commenta Perenzoni -: deturpata per cavarne ghiaia e marmo, riempita di rifiuti più o meno pericolosi e inzuppata nei Pfas. Un boccone amaro che sta già presentando il conto in termini di malattie e morti premature?».