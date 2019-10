Padova, quando fare impresa è rock

Condividi

Linkedin email

Martedì 22 ottobre in Aula Ippolito Nievo al Bo di Padova si terrà un incontro sui nuovi sviluppi del marketing e del fare impresa. Tra i relatori, Bassel Bakdounes (in foto) founder di Velvet Media, Maria Isabella Musulin di JustX, Davide Pedon, titolare di Tramezzini NYC, Alessia Bergamo, presidente di JEst e Marco Mordente, ex capitano della nazionale di basket. Alle ore 15.30 Velvet Media, l’agenzia di comunicazione leader nei social media marketing e new media organizza in collaborazione al JEst la conferenza “Rock your talent – quando fare impresa è questione di coraggio” nell’aula Ippolito Nievo di Palazzo Bo, a Padova.

L’evento è una panoramica sui nuovi sviluppi del marketing e sulle opportunità di creare business con esempi concreti di case history di successo tutte italiane. Tra i relatori invitati a raccontare le loro esperienze nel campo imprenditoriale ma anche umano, ci sono Alessia Bergamo, Presidente di JEst, Bassel Bakdounes Ceo di Velvet Media, Davide Pedon, founder di Tramezzini NYC, Marco Mordente, capitano della nazionale italiana di pallacanestro. Conduce Chiara Di Benedetto, docente presso l’Università di Padova e dottore di ricerca in Scienze linguistiche, filologiche e letterarie.

Dalle ore 15.30 alle 16 pratica di registrazione dei partecipanti; ad accogliere il pubblico c’è Alessia Bergamo, presidente di JEst – Junior Enterprise dell’Università degli Studi di Padova che illustrerà i valori alla base dell’associazione e la sua vision, mirata ad azzerare il gap esistente tra la realtà universitaria e il mondo del lavoro. Dalle 16.10 alle 16.40 prende parola Bassel Bakdounes, il fondatore di Velvet Media, l’agenzia promotrice dell’evento, che attraverso il suo recente libro “Marketing Heroes, fare impresa tra manga e R’n’R” – la prima edizione è andata sold out in pochi giorni – racconta la storia di Velvet Media e del suo originale management in stile rock and roll che ne ha decretato il successo: ad oggi conta oltre 150 dipendenti ed è stata nominata “Leader della crescita 2019” da un’indagine realizzata da Sole 24 Ore e Statista.

Dalle 16.40 alle 17 è di scena il nuovo fenomeno social, si chiama Just X, ed è la start up ideata da tre giovani esperti in social marketing, Mariaisabella Musulin, Omar Rossetto ed Enrico Pastrello, che funge da primo database di tutti i microinfluencer con tanto di geolocalizzazione. Alle 17 interviene poi Davide Pedon, Founder di Tramezzini NYC, che racconterà la sua esperienza imprenditoriale, dall’idea alla registrazione del marchio, all’avvio di una startup di successo Made in Veneto. La ricetta per avere successo nel mondo degli affari è fatta di molti ingredienti, non solo calcolo, strategie, intuizioni e proiezioni, ma anche e soprattutto di risorse personali, come il sacrificio, la resilienza, l’allenamento, la costanza. Lo testimonia Marco Mordente, ex cestista e capitano della nazionale di basket che parlerà dell’importanza dell’allenamento e della resilienza per realizzare i propri sogni. La conferenza si conclude con il dibattito finale verso le ore 18.15.

Velvet Media, agenzia di comunicazione di Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, è ai vertici nazionali. Nata come casa editrice nel 2013, specializzatasi prima in couponing e poi come editore del sito internet Storie di Eccellenza e del magazine Genius, oggi è diventata una holding che gestisce il marketing in outsourcing di oltre mille aziende del Nord Italia grazie ad un organico di circa 150 persone in continua espansione. Per questo è stata premiata come una delle aziende col tasso più alto di crescita in Europa dal Financial Times. Il core business è la gestione della comunicazione aziendale a tutti i livelli: dalla grafica ai video, dal posizionamento del brand allo sviluppo di siti di e-commerce fino alla lead generation. Attorno alla galassia Velvet sono nate alcune società parallele, che hanno sviluppato specializzazioni nel mondo dello Sport (Velvet Sport), nell’hotellerie (Velvet Planet), nell’e-commerce e marketplace (Vendere Online), nell’influencer marketing (Just X), nella moda (Velvet Fashion) e nel mondo medicale, bellezza e benessere (Velvet Healthcare & Beauty). Con l’apertura delle agenzie sorelle negli Stati Uniti a Denver, in Thailandia a Bangkok e negli Emirati Arabi a Dubai, Velvet agevola il processo di internazionalizzazione delle pmi. La storia di Velvet Media è raccontata nel libro “Marketing Heroes”, nel quale emerge lo stile aziendale basato su manga e rock and roll; uno stile che ha fatto parlare di sé a livello nazionale anche per il management quasi integralmente femminile e per la presenza in organico della manager della felicità per gestire i rapporti in ufficio. Informazioni e contatti.