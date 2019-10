Trattore contro Villa Pisani: abbattuta colonna del ‘700

Condividi

Linkedin email

Ieri mattina un trattore ha buttato giù una colonna del portale di Villa Pisani a Strà, in provincia di Venezia, costruito intorno alla metà del ‘700. L’episodio non è passato inosservato tanto che Massimo Grella, segretario generale CISL FP Venezia, chiede chiarezza su quanto accaduto e sulle responsabilità. «Sulla gestione della sicurezza del Museo e del Parco il Polo museale del Veneto, che ha in cura la Villa, continua a nominare in commissioni importanti persone che non sono più nei ruoli del Ministero, in totale spregio dei presenti, non certo nell’interesse pubblico – attacca Grella -. Sappiamo che sono previsti dei lavori sugli impianti in quel museo e sappiamo anche che ci sono dei funzionari, in servizio, capaci di gestire qualsivoglia attività. Come mai si continua a ricorrere al volontariato, posto che sia tale, su un tema così delicato? È ingenuità? Non dovremmo spiegare che solo il dipendente è legato da un vincolo di integrità, correttezza ed imparzialità. Altri non hanno questi vincoli. Se così fosse incominciano ad essere molte le scelte incomprensibili. Per noi questo è inaccettabile».

«A fronte delle roboanti dichiarazioni sui 30.000 visitatori di Palazzo Grimani, vorremmo capire come il Direttore del Polo intende sanare l’ennesima “pessima figura” a livello di immagine che è stata fatta dopo che nei mesi scorsi diversi articoli avevano evidenziato il degrado di Villa Pisani di Strà, del meraviglioso parco e delle sale chiuse. Tanto più che si continua a mettere a rischio la sicurezza delle persone e del parco programmando orari di apertura improponibili per il prossimo inverno: ricordiamo infatti che per Decreto Ministeriale parchi e aree archeologiche, soprattutto se prive di illuminazione, devono chiudere 1 ora prima del tramonto e non 1 ora dopo come invece ha deciso il dott. Ferrara», conclude il segretario generale CISL FP Venezia.