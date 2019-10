Violenza sessuale su minore e pedopornografia: arrestato 56enne

Condividi

Nel pomeriggio del 19 ottobre, i carabinieri della stazione di Occhiobello (Rovigo), hanno arrestato G.A., 56enne originario della provincia di Ferrara ma residente in quel centro. Il provvedimento restrittivo è stato eseguito perchè l’uomo deve scontare una pena detentiva di 3 anni e 4 mesi di reclusione, emessa dal tribunale di Bologna, per i reati di violenza sessuale su minore e pedopornografia commessi negli anni 2011 e 2012 in provincia di Ferrara. L’uomo è stato portato in carcere a Rovigo.

(ph: shutterstock)