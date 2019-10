Il segreto della chiesa di Araceli

Condividi

Con l’avvicinarsi della notte delle streghe di Halloween, Unpil e Veneto spettacoli di mistero organizzano dal 25 ottobre all’1 dicembre oltre 100 eventi dedicati ad alcuni segreti di luoghi sparsi nelle sette province.

Sabato 26 ottobre a Vicenza si terrà l’evento “La Cupola e la Chiesa di Araceli“. Raro esempio di architettura barocca nella città del Palladio, la chiesa porta con sé un mistero legato al suo autore e alla cupola, le cui dimensioni interne non sono le stesse della cupola metallica esterna. In mezzo c’è uno spazio vuoto. L’imponente cupola della Chiesa di Araceli nasconde quindi un “segreto”, che verrà svelato in questa visita guidata. Prenotazione obbligatoria allo 0444 300708, costo 7,00 euro a persona. (t.d.b.)

(Ph. Claudio Gioseffi – Wikipedia)