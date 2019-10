Aborto: Londra lo liberalizza in Irlanda Nord e legalizza matrimonio gay

Condividi

Linkedin email

Dublino, 22 ott. (AdnKronos Salute) – Il Parlamento di Westminster, a Londra, ha liberalizzato l’aborto e legalizzato il matrimonio tra omosessuali in Irlanda nel Nord. La decisione storica è entrata in vigore alla mezzanotte ed è stata adottata dal Parlamento a Londra dal momento che il Governo locale di Belfast risulta bloccato dal gennaio del 2017 per il mancato rinnovo della coalizione di unità nazionale.

Finora l’aborto era illegale in Irlanda del Nord, a differenza che in Inghilterra dove è autorizzato dal 1967, a meno che la gravidanza non rappresentasse una minaccia per la sopravvivenza della madre.

Vietato anche il matrimonio tra gay, anche se era consentito il tutto il resto della Gran Bretagna. Julian Smith, segretario di Stato dell’Irlanda del Nord, ha annunciato che le prime nozze tra omosessuali dovrebbero avvenire “non più tardi di San Valentino 2020”.