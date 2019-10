«Amt ritiri finanziamento a Skate Park: basta marchette politiche»

Condividi

«Come mai Amt, Azienda Mobilità e Trasporti, deve farsi carico dei 30 mila euro necessari a gestire e pubblicizzare il bando di concorso promosso dalla giunta Sboarina con la delibera del 14 ottobre scorso, appena pubblicata, in attuazione della mozione del consigliere Andrea Velardi del 10 maggio 2018 relativa alla “Realizzazione di uno skate park “Parco della cultura urbana”? Difficile da capire».

A farsi questa domanda è il gruppo consiliare comunale Pd di Verona. Federico Benini e Elisa La Paglia in una nota ipotizzano la «solita giostra di denaro pubblico. Tra l’altro la mozione originaria di Velardi parlava esplicitamente della necessità di “attrarre sponsor privati”, mentre Amt è una società detenuta interamente dal Comune di Verona il cui campo di azione, per statuto, è limitato alla mobilità dei trasporti e in piccola parte al turismo. Troppo facile fare i fundriser con i soldi pubblici».

I due consiglieri chiedono che «Amt ritiri immediatamente il finanziamento e che si mettano allo studio modalità non invasive per rendere fruibili i bastioni a cominciare magari proprio da quelli oggetti di spaccio e consumo di droga sviluppando quei percorsi pedonali e ciclabili che in sinergia coi parcheggi scambiatori dovrebbero alleggerire la morsa del traffico sulla nostra città».

(ph: imagoeconomica)