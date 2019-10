Referendum autonomia, Berlato: «Risultato è radice quadrata di 0»

Condividi

“In qualità di Coordinatore regionale di Fratelli d’Italia per il Veneto ho portato tutto il Partito a votare a favore del referendum sull’autonomia del Veneto, che è stato celebrato il 22 ottobre 2017 con un esito quasi plebiscitario, credendo alle rassicurazioni che ci erano state fornite dai promotori dell’iniziativa referendaria”.

Queste le parole, affidate a una nota, del Consigliere regionale Sergio Berlato (Fratelli d’Italia-MCR) che aggiunge: “Ricordiamo che il quesito referendario non chiedeva secessione o indipendenza per il Veneto, ma solo maggiori forme di autonomia nel rispetto della Costituzione e nel rispetto di quel Valore per noi indiscutibile che è l’Unità nazionale. A distanza di due anni da quella che pensavamo fosse una data storica per il Veneto, il risultato ottenuto sull’autonomia equivale, purtroppo, alla radice quadrata di zero. Prendiamo atto con sommo rammarico di questa totale assenza di risultati in termini di autonomia per il Veneto, nonostante si siano succeduti da quella data alcuni governi tra i quali uno da altri asserito come “amico”. Ci auguriamo che la grande aspettativa che nutrono i Veneti nei confronti dell’ambita autonomia non si riveli come una gigantesca presa in giro nei confronti di chi ci ha creduto e di chi, come noi, nonostante tutto ancora continua a crederci. Daremo fondo a ciò che rimane della nostra proverbiale pazienza, nella speranza di vedere realizzato il sogno nostro che equivale a quello di milioni di cittadini veneti”.

“Se la strategia ha portato sinora a questi deludenti risultati – conclude Berlato – forse sarà il caso di valutare se non sia opportuno cambiare tattica. Il nostro impegno rimane e, come Fratelli d’Italia, continuiamo a combattere per il Veneto e per i Veneti, nel rispetto della Costituzione italiana e nella salvaguardia del Valore dell’Unità nazionale”.