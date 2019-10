Auto nella scarpata: recuperato tra le lamiere

Condividi

Linkedin email

Poco dopo le 14, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Schiri a Cogollo del Cengio, nel Vicentino, per un’auto finita fuoristrada dopo la perdita di controllo del mezzo da parte del conducente, rimasto ferito.

I pompieri arrivati da Schio, hanno messo in sicurezza L’Audi A3 ed estratto dal vettura carambolata più volte un 55 enne straniero, residente ad Arsiero. L’uomo è stato stabilizzato dal personale del Suem 118 per essere trasferito in ospedale. I carabinieri hanno eseguiti i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso da parte dei vigili del fuoco sono in fase di ultimazione.