eToro: storia di un successo

Senza un degno broker che sappia prendersi cura dei vostri investimenti e inviarvi i giusti segnali di trading, non riuscireste ad arrivare lontano neppure se foste il miglior trader possibile.

Per questo, prima di cominciare, bisogna prima sapere qual’è il broker più adatto per noi, il più sicuro e professionale, che sappia farci sentire al sicuro mentre investiamo e ci dia garanzia di una continua protezione e aiuto. Sembra facile, ma capire sin da subito qual è il migliore possibile non è così facile.

Oggi parliamo di un broker amatissimo da chi comincia da zero e vuole da subito investire; eToro, la piattaforma di trading online più famosa del momento. Si può cominciare a investire da subito, senza aver per questo bisogno di un enorme portafoglio iniziale.

Chi è eToro

Non ci sono dubbi e non possono essercene per quel che riguarda il possessore dello scettro di leader del trading online: eToro è attualmente la piattaforma di trading più famosa.

La sua affidabilità e la sicurezza sono da sempre cavalli di battaglia di questo broker, che vede il suo successo ad una idea vincente e brillante come quella del Social Trading, che ha fatto non solo la sua fortuna personale, ma anche quella di tantissimi suoi utenti.

Chiunque faccia trading, dal più inesperto al più navigato, non può far a meno di parlare positivamente di questa realtà, la quale continua a fare proseliti nel tempo, grazie ad una straordinaria campagna social che appare interminabile e sempre vincente.

L’idea del Social Trading

eToro offre ai suoi utenti la migliore scuola possibile: la pratica sul campo attraverso lo studio e l’osservazione degli utenti migliori, i quali possono scegliere liberamente di mostrare o meno come investono e ottengono guadagno, in cambio avranno una ricompensa assegnata proprio dal broker.

Se si comincia da zero e si ha paura di tuffarsi nell’ignoto, questa è la strada migliore, si può giocare da subito ad alti livelli e cominciare ad ottenere guadagni significativi seppure si è cominciato a fare trading da pochissimo.

La qualità della loro piattaforma

Altra chiave di successo di eToro è la sua piattaforma semplice e intuitiva, che sembrata su misura per chi vuole cominciare senza perdere troppo tempo a capire lunghi meccanismi complicati e ha solo il desiderio di vedere il proprio investimento fruttare sin da subito.

Questo si può controllare in maniera rapida e veloce, attraverso i dati e le info in tempo reale, collegandosi tranquillamente a un qualsiasi dispositivo dotato di connessione internet. I depositi e i prelievi si possono gestire attraverso Paypal, così da garantire rapidità e sicurezza a chi non vuole vedere i numeri e le info dei propri conti correnti troppo in giro per la rete.

Arrivati qui, non vi resta che aprire il vostro conto personale e cominciare a investire, avendo così la possibilità di toccare con mano la qualità di questa piattaforma, che regala tra le altre una app per smartphone apposita, con la quale potrete in ogni momento gestire e controllare i vostri investimenti in tempo reale.

Il Conto Demo

Per cominciare, la cosa che chiunque vi consiglierebbe è quella di non investire sin da subito il vostro denaro, ma di approfittare di una chance che tutti i broker migliori offrono ai propri clienti: il conto demo.

Si può così provare a investire, seppure in maniera virtuale e quindi senza guadagno, senza coinvolgere sin dal primo istante direttamente il proprio capitale e imparando con la pratica le nozioni necessarie a diventare un buon trader.

Quasi tutti i broker offrono un conto demo gratuito, senza vincoli di deposito, così che possiate scegliere da soli qual è il momento giusto per passare dalla “finzione” alla realtà.

